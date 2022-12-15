Власти Канады решили восстановить санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр природных ресурсов страны Джонатан Уильямс объявили, что канадские власти восстановили санкции в отношении турбин для российского экспортного газопровода «Северный поток» в свете «изменившихся обстоятельств», передает РИА Новости.

«С учетом того, что (президент РФ Владимир) Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу «Северного потока — 1», а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале», — сказано в совместном заявлении министров.

Как указали Жоли и Уильямс, канадская сторона приняло такое решение, «признав, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение» от рестрикций, «изменились, и оно более не служит заявленной цели». Данное решение было принято «после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками», добавили они.

Ранее представитель немецкой компании Siemens Energy заявил, что информация «Газпрома» о проблемах с транспортировкой турбины для газопровода «Северный поток» в Россию из-за западных санкций не является достоверной.

До этого «Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока». Как пояснили в компании, санкционные режимы Канады, Евросоюза, Великобритании и несоответствие ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на компрессорную станцию (КС) «Портовая» невозможной.

С 27 июля трубопровод «Северный поток» работал только на 20% от максимальной мощности. Такая ситуация сложилась из-за западных санкций и нарушения контрактных обязательств компанией Siemens Energy. Одна из турбин, которую выпустила данная компания, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за антироссийских санкций Канады производитель сначала отказался возвращать отремонтированную турбину в ФРГ, но после многочисленных просьб немецкой стороны все же решил это сделать.

Потом эта турбина застряла в Германии, поскольку у «Газпрома» отсутствует полный пакет документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока».