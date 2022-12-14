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Новак: карта «Мир» может стать доступна в Венесуэле, возможность прорабатывается

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия и Венесуэла прорабатывают возможность использования карты «Мир» в республике, идет техническая интеграция с национальным банком страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе техническая интеграция платежной системы «Мир» проводится уже венесуэльским банком», — заявил Новак.

Ранее стало известно, что банки Казахстана получили от управления США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешение на обслуживание операций физлиц по платежным картам российской системы «Мир».

До этого заместитель главы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков заявлял, что банки страны перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за опасений подпасть под санкции США.

Также обслуживать карты «Мир» перестали крупные банки ТурцииВьетнама и Армении. Как писала газета Yeni Şafak, США угрожают турецким банкам санкциями за применение системы «Мир».

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