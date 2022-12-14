Правительство РФ оценило долю Shell в «Сахалине-2» в 94,8 млрд рублей

Правительство России выпустило распоряжение, в котором доля нефтегазовой компании Shell в проекте «Сахалин-2» оценивается в 94,8 млрд руб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«На основании отчета об оценке доли 27,49999998621683 процента в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия» <...> утвердить оценку указанной доли в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд рублей», — сказано в распоряжении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что британский нефтегазовый концерн Shell может до конца 2022 года серьезно сократить размер офиса в России.

По его словам, несмотря на существенное сокращение офиса, компания все равно не собирается закрывать свое представительство в РФ.

В середине октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что новый акционер нефтегазового проекта «Сахалин-2» вместо Shell будет определен до конца 2022 года.