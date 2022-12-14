В России могут создать платежную «Карту туриста» для путешественников из-за рубежа

В России могут создать платежную «Карту туриста» для зарубежных путешественников, используя систему «Мир» в качестве основы. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник и обсуждение на совещании с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По итогам совещания Минэкономразвития определено ведомством, ответственным за межведомственную координацию и отраслевое масштабирование проекта «Карта туриста». В проработке проекта также поручено принять участие Минцифры, Минфину, МВД, Банку России и прочим организациям», — отметил источник.

По его словам, активное участие в развитии системы принимает Центробанк. При этом министр экономического развития Максим Решетников должен представить доклад по развитию проекта до 26 декабря.

В начале декабря сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, куда этой осенью чаще всего летали россияне и в каких городах бронировали жилье. Оказалось, что за год топ популярных направлений изменился несильно — первые строки рейтингов по авиазаказам и отелям по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и южные города (Сочи и Адлер).

До этого РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru сообщили, что более половины российских туристов зимой планируют отдыхать в Египте, Таиланде и Арабских Эмиратах.