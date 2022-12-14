Росстат: недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,19% с 6 по 12 декабря

Недельная инфляция в РФ за период с 6 по 12 декабря 2022 года составила 0,19%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно информации ведомства, на прошлой неделе показатель инфляции составил 0,58%.

13 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что период адаптации РФ к санкционной политике западных стран продолжается, однако уже можно сказать, что негативные предсказания не реализовались.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции. Как отметил Путин, спад ВВП РФ в 2022 году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, и в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.

В конце ноября российский лидер говорил, что ждет снижения уровня инфляции в начале 2023 года.