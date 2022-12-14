Объем рынка ЦФА в России по итогам 2023 года может достичь 60 млрд рублей

При должной поддержке со стороны регулирования и интересе инвесторов объем российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам 2023 года может достигнуть 60 млрд рублей, заявил на открывающей сессии конференции «Финтех-2022» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он напомнил, что сейчас в стране действует три блокчейн-платформы, в том числе платформа Сбера. Объемы сделок с ЦФА на них по итогам года в совокупности не превышают 1 млрд рублей. При этом развитие этого рынка во многом определяется развитием соответствующей нормативной базы и осведомленностью потенциальных инвесторов о существующих инструментах.

Ведяхин отметил, что ЦФА имеют ряд преимуществ. По его словам, этот инструмент гораздо проще, чем облигации, размещение которых подразумевает масштабную подготовительную работу большой команды специалистов. Кроме того, ЦФА доступны большему кругу клиентских сегментов.

«Уже в марте-апреле 2023 года Сбер даст возможность пользоваться ЦФА и клиентам-физлицам, предоставляя им всю необходимую информацию для принятия взвешенных инвестиционных решений. Помимо трех существующих площадок будут появляться и другие. Очень важно, чтобы была конкуренция, — тогда технология будет быстро развиваться», — убежден первый зампред правления Сбербанка.

По его словам, ЦФА — это большие возможности для экономики совместного потребления. Так, например, тот, кто не может позволить себе инвестировать в крупный объект недвижимости целиком, мог бы купить ЦФА на часть этого объекта и получать с нее доход.

«На днях мы выпустили ЦФА на золото. Уверен, что они будут пользоваться интересом со стороны инвесторов. Такие инициативы будут расширяться, в них есть бизнес-идея, это выгодно. Думаю, мы увидим заметный бум и оживление на этом рынке уже в 2023 и 2024 годах. По оценкам, объем рынка ОФЗ и корпоративных бондов в следующем году вырастет примерно на 6 трлн рублей. Даже если всего 1% этого прироста будет размещен в виде ЦФА, объем рынка ЦФА на облигации уже составит 60 млрд», — отметил он.

Также Ведяхин считает, что было бы удобно, если бы с помощью ЦФА можно было делать расчеты . По мере развития этой технология стоило бы вернуться к обсуждению этой возможности, предложил он.