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Глава аппарата кабмина Григоренко: лицензии и разрешения для бизнеса могут быть оцифрованы

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РИА «Новости»

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным, что кабмин может перевести все виды разрешений и лицензий для бизнеса в электронный формат. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы бы просили вашего согласия <…> провести в 2023 году перевод в электронный вид всех востребованных бизнесом разрешений и лицензий. <…> Если бы вы такое поручение дали, мы бы в 2023 году, конечно, эту работу провели», — сказал он, обращаясь к Путину. Президент положительно оценил данную инициативу.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал налоговые правила для бизнеса на присоединенных территориях.

Как писал РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, в документе указали, что местные предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы) и льготные ставки при выборе специальных режимов налогообложения.

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