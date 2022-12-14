Spiegel: экономика Германии оказалась в острой зависимости от импорта 14 «важнейших» товаров

На фоне энергетического кризиса экономика Германии столкнулась с рядом трудностей, включая тотальную зависимость от импорта ряда важных товаров. К числу наиболее проблемных категорий продукции относятся редкоземельные элементы, различные виды сырья и другие, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на результаты исследования Немецкого института экономических исследований (DIW).

«14 из 30 товаров, классифицируемых как особо важные, на 100 процентов зависят от импорта. Еще на три вида сырья приходится более 95 процентов. Критически важными считаются товары, которые необходимы и в то же время подвержены повышенному риску поставок», — говорится в материале.

В связи с резким сокращением импорта российской продукции аналитики института посоветовали немецким властям и компаниям максимально диверсифицировать количество поставщиков.

«Следует сделать ставку на большее количество стран-поставщиков: редкоземельные элементы можно было бы дополнительно закупать через Бразилию, Индию и Австралию, а литий — через Австралию, Китай и Аргентину», — заявил автор исследования DIW Мариус Зеварт.

11 декабря немецкая телекомпания ZDF сообщила, что Германия и другие страны Евросоюза (ЕС) продолжают закупать российский сжиженный природный газ вопреки запретам. Объемы поставок составляют около 5 млрд кубометров в год, что составляет 5% от всей потребности ФРГ в газе.