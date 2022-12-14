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Bloomberg: США планируют ввести санкции в отношении более 30 компаний из Китая

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Reuters

Американские власти планируют ввести новые санкции в отношении более чем 30 китайских компаний, включая производителя микрочипов Yangtze Memory Technologies (YMTC). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, новые санкции не позволят компаниям покупать определенные американские компоненты, что усугубит напряженность между двумя странами.

«Министерство торговли США добавит ведущего китайского производителя чипов памяти и других в так называемый список организаций уже на этой неделе», — говорится в публикации.

Сообщается, что компаниям из санкционного списка будет запрещено покупать технологии у поставщиков из США, если они не получат специальную экспортную лицензию от Министерства торговли США. Речь идет о полупроводниках и оборудовании для производства микросхем.

Ранее МИД КНР обвинил США в экономическом принуждении и технологическом запугивании других стран.

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