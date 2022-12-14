Посол Ирана в РФ: рубль может стать основной валютой в торговых отношениях между странами

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что рубль может стать основной валютой в двусторонних торговых отношениях Ирана и РФ, передает ТАСС.

«Считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших отношениях. Вы знаете, что после визита главы Центробанка Ирана в РФ рубль стал использоваться на бирже», — сказал он.

Дипломат отметил, что более 40% товарооборота России и Ирана уже осуществляется в рублях. По его словам, стороны работают над соединением иранской платежной системы «Щетаб» и российской «Мир».

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что некоторые государства Запада пытаются создать угрозы и кризисы вблизи Ирана и России.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Кананни в рамках пресс-конференции заявил, что сотрудничество Тегерана и Москвы не направлено против Киева.