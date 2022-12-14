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Эксперт Демидов предрек глубокий экономический кризис в ЕС из-за отсутствия российского газа

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Если Европа продолжит импортировать минимальный объем газа из России, ее ждет глубокий энергетический и промышленный кризис. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он подчеркнул, что ЕС не сможет найти более дешевое голубое топливо, чем российское.

«Пока идет конфликт, пока есть санкции, это маловероятно», — сказал Демидов.

Он добавил, что для возвращения лидерства в поставках топлива необходимо полностью возобновить работу газопровода «Ямал — Европа», который на данный момент находится под санкциями.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто писал в социальных сетях, что министрам энергетики стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе не удалось договориться относительно предельной цены на газ, и обсуждения продолжатся на двустороннем уровне.

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