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«Эксперт РА»: совокупные поступления в региональные бюджеты увеличились на 15% вопреки санкциям

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Pixabay

Объем суммарных денежных поступлений в бюджеты российских регионов увеличились на 15% по итогам первых десяти месяцев 2022 года в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го. Это произошло вопреки действию международных санкций, однако в последние месяцы положительная динамика замедлилась, сообщает РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Доходы консолидированных бюджетов (то есть с учетом муниципальных финансов) большей части регионов России по итогам десяти месяцев 2022 года выросли, несмотря на санкционное давление. Совокупно поступления в региональные бюджеты увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом», — говорится в материале.

Таким образом, увеличение денежных поступлений в бюджеты российских регионов оказалось выше уровня годовой инфляции в стране, который по состоянию на конец октября составлял 12,6%. Однако влияние санкций оказало эффект на разницу в размере пополняемости бюджетов у различных регионов.

В частности, пострадали те из них, которые еще в 2021 году получали высокие конъюнктурные доходы за счет экспорта подсанкционной продукции, включая металлургическую. В то же время регионы, ориентированные на добычу природных ресурсов, включая нефть и газ, получили в текущем году больше доходов за счет высоких биржевых цен на сырье, уточняется в статье.

6 декабря аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza представили результаты исследования, согласно которым поступления в консолидированные бюджеты регионов России по итогам октября впервые сократились после начала пандемии. Во второй месяц осени текущего года этот показатель снизился на 6,5% и составил 1,33 трлн рублей.

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