«Татнефть» подала в ФАС ходатайство о покупке бизнеса Nokian Tyres в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от национальной нефтяной компании «Татнефть» о покупке российского бизнеса финской компании Nokian Tyres. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«В ФАС России поступили ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» в размере 100% у компании Nokian Tyres», — сказали в службе.

Как пишет агентство, ООО «Нокиан Тайерс» подала в Роспатент заявки на товарные знаки «Торстен» и Torsten, Ikonan, Ikon.

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году примерно 80% шин компании для легковых автомобилей произвели на территории России.

Во второй половине октября пресс-служба производителя Nokian Tyres сообщила, что компания продаст ПАО «Татнефть» свой бизнес в России, в том числе завод в городе Всеволожске Ленинградской области. Стоимость сделки оценили в €400 млн.