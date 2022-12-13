В Париже собрали почти €1 млрд на помощь Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что общая сумма финансовой поддержки Украины, собранная по итогам международной конференции в Париже, составила почти €1 млрд. Ее слова приводит РИА Новости.

«Эта сумма составляет почти €1 млрд», — сказала Колонна на пресс-конференции.

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ранее просил собрать €800 млн, но результат превзошел все ожидания.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что Киев через механизм кредитных гарантий британского правительства получил от Всемирного банка транш на $500 млн для финансирования бюджетных расходов. Всего с февраля 2022 года Всемирный банк выдал Киеву $13 млрд, из которых $11,4 млрд — деньги США.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправит Украине дополнительно €76,5 млн на обеспечение электричеством этой зимой.