Франция направит Украине еще €76 млн для обеспечения электричеством

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправит Украине дополнительно €76,5 млн на обеспечение электричеством этой зимой, передает РИА Новости.

«Мы дополнительно выделим €76,5 млн на получение помощи в плане обеспечения электричеством», — сказал французский лидер на открытии международной конференции по поддержке Украины в Париже.

Он добавил, что Франция уже выделила Украине €151,5 млн с начала текущего года и добавит €48,5 млн в ближайшее время. Половина из них пойдет на срочные нужды для того, чтобы пережить зиму, остальную сумму распределят на помощь уязвимому населению.

«Будут доставлены еще 63 генератора в дополнение к сотне уже доставленных», — подытожил Макрон.

Ранее глава ВБ Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины растут до критических значений.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что Киев через механизм кредитных гарантий британского правительства получил от Всемирного банка транш на $500 млн для финансирования бюджетных расходов. Всего с февраля 2022 года Всемирный банк выдал Киеву $13 млрд, из которых $11,4 млрд — деньги США.