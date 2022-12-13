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Bloomberg: оценочная капитализация компании SpaceX Илона Маска достигла $140 млрд

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Chris O'Meara/AP

Американская Space Exploration Technologies (SpaceX), принадлежащая Илону Маску, пытается продать свои акции частным инвесторам по $77 за штуку, исходя и чего оценочная стоимость компании составляет $140 млрд. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на информацию источников.

По данным собеседников издания, за последние недели SpaceX вела переговоры о продаже инсайдерских ценных бумаг по различной цене, но в конечном итоге остановилась на сумме в $140 млрд в рамках тендерного предложения.

SpaceX — самая дорогая частная компания в США. По данным PitchBook, в июле 2022 года ее стоимость оценивали в $127 млрд. Если информация источников Bloomberg верна, то за шесть месяцев оценка стоимости компании выросла на $13 млрд.

Во второй половине ноября агентство Bloomberg сообщило, что состояние богатейшего человека планеты, основателя SpaceX, владельца Tesla и Twitter Илона Маска сократилось более чем на $100 млрд с начала 2022 года, до $170 млрд.

В конце ноября пресс-служба NASA сообщила, что грузовой корабль Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции.

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