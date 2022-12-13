Еврокомиссар: согласовать потолок цен на газ на встрече c министром энергетики будет сложно

Добиться согласования потолка цен на газ на встрече министров энергетики Евросоюза в Брюсселе окажется сложно на фоне ряда существенных разногласий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Мы посмотрим, есть ли у государств ЕС политическая воля к достижению широкого политического соглашения об основных параметрах механизма коррекции цен», — подчеркнула еврокомиссар.

По словам Симсон, добиться каких-либо договоренностей будет трудно, потому что позиции стран существенно различаются.

Другие подробности еврокомиссар по ситуации с ценами на газовые ресурсы не приводит.

22 ноября ЕК предложила ввести потолок цен на импортируемый в ЕС газ на уровне €275 за МВт.ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран Евросоюза.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ЕС практически достиг соглашения по потолку цен на газ.