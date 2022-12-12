ЕС внес в санкционный список против Ирана 20 человек и несколько компаний

Евросоюз расширил санкционный список против Ирана, внеся в него 20 физических и одно юридическое лицо, говорится в официальном журнале ЕС.

«В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, 20 человек и 1 юридическое лицо должны быть включены в список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам», — отмечается в документе.

Рестрикции также введены против четырех иранских военных и бизнесменов, а также четырех компаний, связанных с производством беспилотников.

Подчеркивается, что Евросоюз «остается непоколебим» в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, Иран же, утверждают в ЕС, предоставляет «военную поддержку» российской спецоперации на Украине.

12 декабря Иран ввел санкции в отношении 9 организаций и 23 физических лиц и Великобритании и Евросоюза. По данным агентства, санкции были введены в качестве ответных действий на действия стран ЕС и Великобритании «по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа».