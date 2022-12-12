Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС внес в санкционный список против Ирана 20 человек и несколько компаний

close
100%
Depositphotos

Евросоюз расширил санкционный список против Ирана, внеся в него 20 физических и одно юридическое лицо, говорится в официальном журнале ЕС.

«В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, 20 человек и 1 юридическое лицо должны быть включены в список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам», — отмечается в документе.

Рестрикции также введены против четырех иранских военных и бизнесменов, а также четырех компаний, связанных с производством беспилотников.

Подчеркивается, что Евросоюз «остается непоколебим» в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, Иран же, утверждают в ЕС, предоставляет «военную поддержку» российской спецоперации на Украине.

12 декабря Иран ввел санкции в отношении 9 организаций и 23 физических лиц и Великобритании и Евросоюза. По данным агентства, санкции были введены в качестве ответных действий на действия стран ЕС и Великобритании «по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть