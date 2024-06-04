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В новых регионах России появятся отделения Сбера

Герман Греф: в новых регионах России появятся отделения Сбера

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Пресс-служба Сбера

В новых регионах появятся отделения Сбера. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в ходе выступления в Совете Федерации.

«По поводу новых территорий: мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции», — пообещал он.

По словам Грефа, сейчас ведется подготовка зданий для будущих отделений.

До этого президент России Владимир Путин выразил уверенность в улучшении обстановки в Донбассе и развитии региона.

1 февраля 2024 года Путин призвал банки РФ не бояться санкций и начинать работу в новых регионах.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в правительстве рассказали о спросе на ипотеку в новых регионах.

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