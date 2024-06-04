Продюсер связал с Shaman интерес россиян к народной музыке

Продюсер и критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что Shaman возродил тренд на народную музыку в России.

«Народный жанр начинает набирать популярность в России благодаря певцу Shaman, он задал определенный вектор. Артист развил патриотическое направление, которое теперь воспевается на государственном уровне. Поэтому многие артисты, та же [Ольга] Бузова, Mia Boyka, например, используют звучание и манеру народного вокала», — пояснил Рудченко.

В апреле продюсер Евгений Бабичев заявлял, что из сольных артистов сейчас лучше всего зарабатывают Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Asti. Эксперт добавил, что гонорар топовых звезд варьируется от шести до восьми миллионов рублей за выступление.

Недавно с ним поспорил певец Прохор Шаляпин, который заверил, что самыми богатыми певицами России являются Надежда Бабкина и Надежда Кадышева. Он считает, что исполнительницы народной музыки получают больше звезд эстрады, но не афишируют свои доходы.

Ранее Пригожин выступил против запрета песен Пугачевой.