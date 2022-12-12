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Китай подал иск в ВТО из-за мер экспортного контроля США на чипы и другую продукцию КНР

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Depositphotos

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за мер экспортного контроля США в отношении чипов и другой продукции КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство коммерции Китая.

Как пишет агентство, 12 декабря КНР воспользовалась механизмом урегулированием споров ВТО в связи с введенными США мерами.

В заявлении Минкоммерции говорится, что подачей иска в ВТО Китай намерен решить проблему, воспользовавшись правовыми методами.

Этот способ является необходимым для защиты законных прав и интересов Пекина, добавили в ведомстве.

9 декабря сообщалось, что США расширили санкции против Китая в рамках «закона Магнитского». В санкционный список были включены физлица Ли Чжэньюй и Синьжун Чжо, «а также сети организаций, которые они контролируют», включая компании Dalian Ocean Fishing, Pingtan Marine Enterprise. Ограничения также введены в отношении 157 судов под флагом КНР, которые, по данным американской стороны, якобы связаны с компаниями, оказавшимися под санкциями.

В конце октября США ввели ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для производства суперкомпьютеров и полупроводников.

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