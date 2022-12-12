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Риелторы заявили о росте цен на новостройки почти во всех округах Москвы

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В ноябре 2022 года цены в московских новостройках массового сегмента поднялись почти во всех округах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным специалистов, сильнее всего цены на первичном рынке жилья выросли в Зеленоградском и Северном административных округах (АО) — на 5% (до 216,8 тыс. руб. за «квадрат») и 4,8%(до 276,5 тыс. руб.) соответственно. Следом идет Юго-Восточный округ, где новое жилье выросло в цене на 2,9%. Следом идет Северо-Восточный округ с ростом цен на 2,6%. В Восточном округе отметили подорожание новостроек на 2,2%, а в Западном АО рост составил 1,7%.

Аналитики посчитали, что цены почти никак не поменялись в Юго-Западном АО, где рост составил всего 0,8%. В Южном округе рост был на уровне 0,5%. А вот в Северо-Западном округе цены вообще упали. Там средняя стоимость «квадрата» снизилась на 3,4%.

11 декабря директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в конце года у застройщиков наступает традиционный период предновогодних распродаж. Декабрь 2022-го не стал исключением — на объекты недвижимости в настоящее время ряд компаний могут предложить покупателям скидки вплоть до 20%.

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