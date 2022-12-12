Предприниматели попросили продолжить возмещение комиссий за оплату через СБП на 2023 год

Представители малого и среднего бизнеса попросили продлить на 2023 год действие программы возмещения банковских комиссий за оплату через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на письмо общественной организации «Опора России», направленное в Минфин и Минэкономразвития.

Газета напомнила, что субсидии предоставляют с 1 июля 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. Срок действия программы подходит к концу в конце 2022 года.

Как подсчитали в деловом объединении, продление льготной программы на 2023 год потребует 1 млрд рублей. По словам директора организации Александра Калинина, эти деньги могут выделить из российского резервного фонда.

«Малый бизнес приносит в экономику огромные суммы денег. Например, в 2021 году МСП (малые и средние предприятия) стали платить на 1,5 трлн рублей больше налогов и сборов, чем в 2020 году. Тогда как сейчас госказна получает примерно 5 трлн от малых предприятий», — объяснил смысл предложения Калинин.

Во второй половине августа сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о утверждении выделения малому и среднему бизнесу льготных кредитов в размере 3% и 4,5% на инвестиционные цели.