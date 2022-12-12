Йеллен предупредила о риске рецессии в США в 2023 году

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS заявила о риске рецессии в американской экономике в 2023 году.

«Риск рецессии существует. Но, как мне кажется, это определенно не то, что необходимо для снижения инфляции»,— сказала Йеллен.

Она полагает, что инфляция по итогам 2023 года будет гораздо ниже в сравнении с 2022-м, но для этого, по словам министра, не должно быть никакого непредвиденного шока.

В ноябре американский президент Джо Байден заявил, что США лучше всех в мире готовы к лидированию в глобальной экономике на годы вперед.

Однако в том же месяце миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос предупредил, что на США надвигается рецессия, и посоветовал накапливать наличные на случай спада в мировой экономике.