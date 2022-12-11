Эрдоган предложил начать вывоз другой продукции по «зерновому коридору»

Более 13 млн тонн зерновых удалось вывезти по черноморскому гуманитарному коридору, может быть начат экспорт других видов продовольствия, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию администрации президента Турции.

В воскресенье, 11 декабря, у Эрдогана состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили актуальные вопросы.

«На переговорах обсуждались отношения между Турцией и Россией, в том числе в области энергетики, вопросы борьбы с терроризмом и региональные вопросы», — уточняется в сообщении турецкой администрации главы государства.

По словам Эрдогана, при помощи «зернового коридора» можно приступить к экспорту иной продовольственной продукции или сырья.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция ведет подготовку по предложенному Путиным газовому хабу.