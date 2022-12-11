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Мишустин выделил более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты многодетным семьям

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство выделило более 362,5 млн рублей для оказания ежемесячной финансовой поддержки российских многодетных семей. Денежные средства направили из резервного фонда, сообщается на сайте кабмина.

«На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в пресс-релизе.

В среднем по стране уровень ежемесячной финподдержки многодетным семьям составляет 14,5 тыс. рублей. Уровень выплат зависит от размера прожиточного минимума на детей в каждом конкретном регионе. Родители смогут получать денежные средства после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится трех лет, уточнили в правительстве.

13 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительно 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Денежные средства получат семьи с низкими доходами и многодетные родители.

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