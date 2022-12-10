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Аналитик РАН Грачев: полоток цен на нефть не приведет к сокращению добычи сырья в России в 2023 году

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Максим Блинов/РИА Новости

Введенный западными странами механизм предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель не приведет к сокращению экспортных поставок и объемов добычи сырья на внутреннем рынке в 2023 году. Слова главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН Ивана Грачева приводит газета «БИЗНЕС Online».

«Никаких объективных экспериментальных данных о том, что должно быть сокращение добычи в России, нет. Все, что Европа сокращает в части морского импорта нефти, в принципе уже компенсировано Индией, Турцией, Китаем, Азией», — заявил Грачев.

По его словам, даже планка в $60 за баррель не должна повлиять на сбалансированность российского бюджета. Введенный западными странами потолок цен выше отметки, по которой сверстывается бюджет, примерно на $15. Так называемая цена отсечения в бюджетном правиле сейчас остается на уровне около $45 за баррель.

«В бюджете цена отсечения осталась порядка $45 за бочку. В этом плане российский бюджет сверстан с огромнейшим запасом. Другой момент. Ни Китай, ни, что особо важно, Индия к ограничениям не присоединится. Индия об этом заявила вполне определенно», — заключил Грачев.

6 декабря вице-премьер Александр Новак допустил вероятность того, что Россия может снизить объемы добычи нефти из-за неопределенной ситуации на глобальном сырьевом рынке. Однако спад, если он произойдет, будет незначительный.

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