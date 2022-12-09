Белый дом заявил об отсутствии российской нефти на «застрявших» в Босфоре танкерах

В Белом доме заявили, что российская нефть отсутствует почти на всех танкерах, которые Турция не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы, передает ТАСС.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что Соединенные Штаты не имеют оснований подозревать Россию в причастности к возникновению пробки из нефтяных танкеров в Турции.

Ранее турецкое Генеральное управление мореходства заявляло, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.

До этого в Минтрансе Турции подтверждали, что не будут пропускать суда без необходимых страховых документов в Босфор и Дарданеллы.

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