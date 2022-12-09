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Bloomberg: санкции ЕС против РФ повлияли лишь на часть секторов экономики европейского региона

Bloomberg: санкции против России повлияли только на несколько секторов экономики Евросоюза

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Global Look Press

Антироссийские санкции повлияли только на небольшую часть секторов экономики Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник и полученный документ.

На компенсацию ущерба от санкций страны европейского региона потратили €525,5 млрд ($554 млрд). При этом больше всего пострадали поставки древесины и драгоценных металлов. Однако куда большее влияние на экономику ЕС произошло из-за ответных ограничений со стороны России. Например, резко упали поставки редких газов, таких как неон и ксенон, которые нужны в производстве чипов.

В публикации указали, что поставки из России в страны ЕС упали с 45% от общего объема торговли до 9% с конца февраля 2022 года. При этом основная часть импортных товаров была заменена поставками из Турции, Бразилии, Южной Кореи и Индии.

Также в документе отметили, что уязвимым местом ЕС стала зависимость региона от российских железных дорог, а также грузовых перевозок из Китая. Из-за этого транспортные расходы европейских стран будут лишь только расти.

7 декабря финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что девятый пакет санкций Евросоюза, включающий запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность, не окажет серьезного влияния на экономику России. Он отметил, что природные ресурсы остаются серьезным компонентом во внешнеторговых сделках РФ, но уже давно не являются основополагающим.

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