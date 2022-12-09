Авиакомпания S7 сообщила о сбое в регистрации на рейсы

В онлайн-регистрации на рейсы российской авиакомпании S7 Airlines произошел сбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что сбой произошел из-за обновления новой системы бронирования ORS. Также было увеличено время регистрации в аэропортах.

В связи с этим S7 Airlines продлит регистрацию на рейсы, а также при необходимости переоформит билеты своих клиентов без доплат.

По словам собеседника агентства, специалисты компании работают над устранением ошибки, и на данный момент уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы.

В начале ноября Министерство транспорта РФ сообщало, что все российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования.

Как уточняло ведомство, 53 авиакомпании полностью перешли на российские автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), в результате чего были обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, а также независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений.