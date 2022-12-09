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Французская TotalEnergies отозвала своих представителей из совета директоров «Новатэка»

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Horst Galuschka/Global Look Press

Компания TotalEnergies сообщила, что отзывает своих представителей из совета директоров российского «Новатэка», сообщает пресс-служба французской энергокомпании.

«В соответствии со своими принципами поведения, определенными для ее деятельности в отношении России, опубликованными 22 марта 2022 года, TotalEnergies начала постепенно выходить из своих российских активов, обеспечивая при этом продолжение поставок газа в Европу», — говорится в пресс-релизе.

TotalEnergies владеет 19,4% акций компании «Новатэк», эту долю она не может продать, учитывая действующие соглашения акционеров, согласно которым TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров «Новатэка», находящегося под санкциями, отметили в компании.

После введения ограничений два директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров «Новатэка», были «вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров» этой компании, в частности по финансовым вопросам, поэтому они больше не могут в полной мере выполнять свои обязанности в совете директоров, что может стать проблемой для управления этой компанией, указали в TotalEnergies.

Кроме того, TotalEnergies приняла решение, что не будет учитывать свою 19,4% долю в «Новатэке» в отчетности, что отразится в отчетности за четвертый квартал 2022 года как убыток от обесценения, указано в заявлении.

«Новатэк» занимает второе место после «Газпрома» по объемам добычи в России. Месторождения компании сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе. В апреле Польша опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий в том числе «Газпром» и «Новатэк». В результате «Новатэк» прекратила поставки сжиженного углеводородного газа польским потребителям.

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