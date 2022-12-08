Spiegel: СПГ-терминал в ФРГ откроется на несколько недель позже запланированных сроков

Первый в Германии частный терминал, который будет принимать сжиженный природный газ (СПГ), откроется на несколько недель позже запланированных первоначально сроков. Об этом пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на управляющую компанию Deutsche Regas.

«Причина заключается в том, что проект не успел получить все необходимые разрешения и сертификации. Поэтому мы планируем открыть объект до 31 декабря», — отметил представитель оператора.

При этом терминал уже подключен к основной сети трубопроводов. Когда же он будет запущен, то газ будет направляться в трубопроводы EUGAL, OPAL и NEL.

В конце ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе дебатов в бундестаге, что первые терминалы по приему СПГ в Северной Германии будут введены в эксплуатацию через несколько недель. Шольц отметил, что власти приняли решение о выводе угольных электростанций из резерва и приступили к «самой значительной за десятилетия» реформе энергетического сектора.

До этого журнал Der Spiegel писал, что возведение терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) будет стоить Германии в два раза больше, чем было запланировано первоначально.