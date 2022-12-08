В Омане заявили о недовольстве нефтедобывающих стран потолком цен на нефть из России

Нефтедобывающие страны недовольны тем, что Запад ввел потолок цен на нефть из России. Об этом Bloomberg заявил министр энергетики Омана Салем бен Насер аль-Ауфи.

«Я не думаю, что кому-то это нравится. Мы не знаем, как далеко это зайдет. Сегодня это Россия, однако завтра это может измениться и может быть введен лимит цен на мировом уровне», — отметил министр.

По его словам, что такие события могу привести лишь к сокращению инвестиций в нефтяную отрасль по всему миру.

Ранее в четверг первый замминистра энергетики Павел Сорокин прокомментировал заявление аналитиков Банка России о возможном шоке для российской экономики из-за введения потолка цен, заявив, что введение потолка цен на нефть не приведет к серьезным последствиям для российской экономики.

До этого обозреватель Politico Чарли Купер написал, что Евросоюз заложил «энергетическую бомбу», введя ограничение цен на российскую нефть. По словам журналиста, следующий пакет санкций от Евросоюза может нанести серьезный удар по поставкам энергоносителей из России и по мировым ценам в целом.