Bloomberg: введения потолка цен на нефть недостаточно для лишения России доходов

Потолка цен на нефть, который установили страны Евросоюза, G7 и Австралии, недостаточно для того, чтобы существенно уменьшить российские доходы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что установленный потолок в размере 60 за баррель стал достаточно щедрым для России, и этот показатель близок к рыночным ценам. То есть, любое ответное действие со стороны России на введение предельных цен, все равно практически никак не изменит поступления от продажи нефти.

По данным агентства, сейчас поступления от продажи нефти сокращаются, но это не связано с введением потолка цен. Данное уменьшение уже было ранее запланировано в прогнозах на будущий бюджет.

Авторы статьи посчитали, что российская сторона сможет легко покрыть дефицит бюджета, пустив в ход средства ФНБ или заняв деньги на рынке облигаций.

Ранее в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что введение потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и Россия готовит ответные меры. Министр отметил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для мирового рынка. В то же время говорить о влиянии этого решения на бюджет России «пока преждевременно».