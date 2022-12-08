Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, каких специалистов будет не хватать в России в 2023 году

Эксперт Захаров: в 2023 году в РФ будет нехватка специалистов в области машиностроения

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В 2023 году в России наиболее заметной будет нехватка специалистов в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности, сообщил в беседе с «Общественной службой новостей» основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. При этом по его словам, любая живая экономика испытывает дефицит кадров в тех или иных отраслях.

«Дефицит на рынке труда — вещь относительная. Если мы говорим о дефиците рабочих, то это часто связано с тем, что условия труда и оплата труда не дотягивает до рыночных значений. Если говорить о дефиците айтишников, нужно говорить о том, что у нас отсутствует в достаточном количестве математическое образование», — отметил Захаров.

Он добавил, что если отрицать дефицит кадров в той или иной сфере, это будет означать, что она вымерла.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что возникший на рынке труда России кадровый дефицит ограничивает развитие экономики и «сильно волнует» правительство. В то же время, по его словам, образовавшаяся нехватка специалистов в различных отраслях не приведет к сильному падению объема ВПП по итогам текущего года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть