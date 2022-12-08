Эксперт рассказал, каких специалистов будет не хватать в России в 2023 году

В 2023 году в России наиболее заметной будет нехватка специалистов в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности, сообщил в беседе с «Общественной службой новостей» основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. При этом по его словам, любая живая экономика испытывает дефицит кадров в тех или иных отраслях.

«Дефицит на рынке труда — вещь относительная. Если мы говорим о дефиците рабочих, то это часто связано с тем, что условия труда и оплата труда не дотягивает до рыночных значений. Если говорить о дефиците айтишников, нужно говорить о том, что у нас отсутствует в достаточном количестве математическое образование», — отметил Захаров.

Он добавил, что если отрицать дефицит кадров в той или иной сфере, это будет означать, что она вымерла.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что возникший на рынке труда России кадровый дефицит ограничивает развитие экономики и «сильно волнует» правительство. В то же время, по его словам, образовавшаяся нехватка специалистов в различных отраслях не приведет к сильному падению объема ВПП по итогам текущего года.