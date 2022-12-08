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FT: Индия вступила в экономическую борьбу с Китаем за господство в Южной Азии

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Depositphotos

Индия решила вступить в противостояние с Китаем за господствующее положение над рынком Южной Азии, увеличивая свое присутствие в регионе. Об этом пишет газета Financial Times.

По мере того, как проекты китайской инициативы «Один пояс — один путь» распространялись в Южной Азии и Индийском океане, Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди наращивала собственное кредитование инфраструктуры в регионе. Из-за этого индийские компании стали быстро расширять свое присутствие, создавая противовес китайской коммерческой деятельности.

Эксперты рынка посчитали, что масштабы проектной деятельности у Индии в регионе значительно ниже, чем у Китая, где лишь в рамках инициативы «Один пояс — один путь» за прошлый год было вложено $838 млрд. Однако министерство иностранных дел Индии заявило, что страна предоставила более 300 кредитных линий примерно 600 проектам. То есть индийская сторона пытается вкладываться во все возможные проекты, от учебных курсов до восстановления зарубежных культурных объектов.

При этом критики индийской инициативы, в том числе и среди экспертов и аналитиков внутри страны заявляют, что требования индийских компаний, связанные с кредитами, не дают возможности для развития отечественным фирмам. Кроме того, нет регулирования и прозрачности в плане того, как именно частные компании продвигают свою зарубежную деятельность.

10 ноября «Коммерсантъ» писал, что Китай сможет потеснить Россию на рынке Центральной Азии. Роль Китая в экономике Центральной Азии за последнее время резко выросла. Товарооборот Пекина со странами региона за 20 лет вырос более чем в 25 раз и в 2021 году составил $33,7 млрд, товарооборот России с государствами региона оказался на уровне $35,8 млрд.

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