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Глава Минфина объявил о подготовке ответных мер после введения потолка цен на нефть

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Введение потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой, и Россия готовит ответные меры. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

Министр отметил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для мирового рынка. В то же время говорить о влиянии этого решения на бюджет России «пока преждевременно».

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин полагает, что введение потолка цен на нефть не приведет к серьезным последствиям для российской экономики. По словам замминистра, колебания добычи сырья на территории России, которые возможны из-за предела цены, не являются критическими. Кроме того, он подчеркнул, что Россия может продавать свою нефть на большей части мировых рынков в соответствии с рыночными принципами.

В то же время в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России предполагается, что после стабилизации экономика России может испытать новый шок в связи с началом действия предельной цены на российскую нефть и запретом на морской экспорт из РФ нефти и нефтепродуктов.

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