Сбербанк в ноябре нарастил корпоративные кредиты без переоценки по РСБУ на 1,1%

Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил объем кредитов юрлицам без учета валютной переоценки по РСБУ на 1,1%, физлицам – на 1,8%, сообщает пресс-служба банка.

Корпоративный кредитный портфель за 11 месяцев текущего года вырос на 13,1%, розничный - на 11%.

«Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне», — отметили в пресс-службе банка.

Качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности в ноябре изменилась незначительно и составила 2,3%.

Драйвером роста розничного портфеля выступили ипотечные кредиты и кредитные карты. С начала года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 2,1 трлн рублей.