Магазины смогут продавать недорогие товары на «Яндекс Маркете» по более выгодным ценам

«Яндекс Маркет» первым среди крупных маркетплейсов ввел для продавцов фиксированные тарифы. Как говорится в сообщении маркетплейса, такие тарифы предусмотрены для магазинов, продающих недорогие товары, и платеж уже включает все основные услуги для магазинов в том числе логистику.

Нововведение позволит продавцам тратить на услуги маркетплейса до 30% меньше, а они в свою очередь смогут предлагать свои товары покупателям по более низким ценам без ущерба для своей прибыли.

Тарифы рассчитаны на продавцов товаров стоимость до 499 рублей и весом не более 5 кг. В первую очередь речь идет о товарах повседневного спроса. Благодаря сокращению затрат продавцы подобных товаров теперь смогут торговать поштучно — раньше им было выгоднее продавать их мелким оптом. Покупатели таким образом смогут заказывать столько товаров, сколько им нужно, и по привлекательным ценам.

Поскольку тариф зависит от ценового диапазона — чем ниже цена, тем ниже тариф, продавцам будет даже выгоднее снижать цены. Так что для покупателей появится больше возможностей сэкономить.