Западные страны смогли решиться на введения потолка цен на нефть из России, так как стали зависимы от контрабанды нефти, поставляемой в регион при помощи США. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

По данным издания, США смогли избавиться от глав государств Ближнего Востока и захватили месторождения нефти. В этом им помогли многочисленные террористические объединения. Поэтому западные страны смогли ввести потолок цен на российскую нефть, так как сами стали зависимы от поставок контрабандной нефти ради спасения от энергокризиса.

В публикации отметили, что невозможно подсчитать, сколько контрабандной нефти было переправлено в Европу. Однако США могут удовлетворить потребности европейского региона в топливе, так как поставки нефти в Европу многократно выросли. Кроме того, финансирование такого рода поставок представляет угрозу для мира.

Авторы статьи посчитали, что связи террористических группировок и США должны быть раскрыты. Необходимо разоблачить все маршруты поставок контрабандной нефти, которая идет из Нигерии, Египта, Ливии, Йемена и Сирии.

30 ноября американский журнал The National Interest писал, что введение предельных цен на российскую нефть может обернуться для западных стран негативными последствиями и изменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой.