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Песков сообщил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что власти страны прорабатывают различные варианты ответа на введенные странами ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что после принятия решения российская сторона его озвучит.

«Рассматриваются различные варианты. После того, как решение будет принято, оно будет обнародовано», — пояснил Песков.

Про какие именно ответные меры может идти речь — сейчас не уточняется.

Ранее издание «Ведомости» информировало, что в России обсуждаются три варианта ответа на потолок цен на нефть. Первым вариантом может быть полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков уточнял, что из-за установления потолка цен на нефть Запад «должен быть готов ко всему».

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