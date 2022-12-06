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«Ъ»: Россия перед введением эмбарго Евросоюза нарастила добычу нефти на 2%

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Sergei Karpukhin/Reuters

Россия перед введением европейского эмбарго на поставки нефти морским путем нарастила добычу нефти на 2% — почти до 1,49 млн тонн в сутки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый со статистикой.

«России удалось в ноябре перед введением эмбарго Евросоюза (ЕС) увеличить добычу нефти примерно на 2%, почти до 1,49 млн тонн в сутки. Это означает, что благодаря отложенному эффекту экспортных ограничений на добычу она может достичь 535 млн тонн по итогам года», — говорится в материале.

Наращивание объемов добычи по итогам последнего месяца осени было обусловлено в том числе возобновлением работы сырьевого проекта «Сахалин-1». При этом в ноябре России не удалось выйти на уровень февраля-марта — тогда ежесуточные объемы добычи в стране достигали 1,5 млн тонн, уточняется в статье.

5 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге заявил, что введение предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель поможет сократить сырьевые доходы Москвы. При этом данная мера не окажет долгосрочного воздействия на мировые цены на сырье.

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