В России могут запустить массовое строительство арендных домов

В России могут запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами, что позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка. Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную думу в начале 2023 года, пишет газета «Известия», ссылаясь на первого заместителя председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимира Кошелева.

«Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам», — сказал депутат.

По его словам, конкуренция приведет к выводу из серой зоны большей части арендного жилья в РФ.

Согласно законопроекту, инвесторам таких домов предоставят льготы на десять лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы по постройке жилья и ключевых объектов в стране выполняются.