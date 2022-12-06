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В России могут запустить массовое строительство арендных домов

«Известия»: в РФ намерены запустить массовое строительство арендных домов с недорогим жильем

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России могут запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами, что позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка. Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную думу в начале 2023 года, пишет газета «Известия», ссылаясь на первого заместителя председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимира Кошелева.

«Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам», — сказал депутат.

По его словам, конкуренция приведет к выводу из серой зоны большей части арендного жилья в РФ.

Согласно законопроекту, инвесторам таких домов предоставят льготы на десять лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что планы по постройке жилья и ключевых объектов в стране выполняются.

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