Депутат Фаррахов выразил надежду, что в декабре бюджет РФ дополучит нефтегазовые доходы в нужном объеме

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что в декабре 2022 года российский бюджет дополучит нефтегазовые доходы в нужном объеме, и целевые показатели будут достигнуты. По его словам, идет процесс адаптации российской экономики к новым реалиям – в том числе запрету на импорт российских нефти и газа странами ЕС, введению потолка цен на нефть из РФ в $60 за баррель. Как ранее сообщил Минфин РФ, нефтегазовые доходы российского бюджета, включая дополнительные, в ноябре оказались ниже ожиданий на 90,2 млрд рублей.

«В условиях, когда идет жизнь без правил, и она диктуется нашими бывшими партнерами из Евросоюза, тяжело предположить, дополучит ли бюджет в декабре необходимый уровень нефтегазовых доходов. Мы надеемся только на себя, на наши резервы. Сказать, что мы точно достигнем целевых показателей, безответственно. Но процесс адаптации российской экономики к новым реалиям идет. И мы надеемся, что в декабре целевые показатели по нефтегазовым доходам будут достигнуты», — рассказал Фаррахов.

По его словам, российский бюджет в ноябре недополучил нефтегазовые доходы из-за падения цен на нефть и газ. Кроме того, затруднились логистика и экспорт энергоресурсов из РФ, добавил он. Страны ЕС, США, Австралии и Канады ввели запрет на импорт российских энергоресурсов. 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть.

«Мы видим, что значительное количество российских компаний адаптировалось к этим условиям или проходит этап адаптации. Но для многих эти ограничения становятся препятствием, которое нужно преодолевать. Мы должны адаптироваться к ограничениям. У нас нет вариантов», — отметил Фаррахов.

Депутат уточнил, что сейчас России нужно оперативнее осваивать новые рынки, находить точки для сотрудничества, логистический цепочки. Речь идет о Юго-Восточной Азии, Африке, всем исламском мире, пояснил он.

Минфин ожидает, что в декабре объем дополнительных нефтегазовых доходов, обусловленный превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, должен составить 176,1 млрд рублей. Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, с учетом ноябрьского отклонения, составляет 85,9 млрд рублей.