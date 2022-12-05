Reuters: Украина и ОАЭ начнут переговоры о комплексном экономическом сотрудничестве

Власти Украины и Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) приняли решение о начале переговоров по поводу комплексного экономического сотрудничества. О развитии двусторонних торговых связей будут договариваться государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает агентство Reuters.

«Для нас Украина является ключевым торговым партнером. Потенциал роста и инвестиций был высоким до всей этой геополитической ситуации; мы думаем, что пришло время двигаться вперед. Это принесет дополнительную пользу не только ОАЭ, но и Украине», — заявил аз-Зейуди.

Основные акценты в двусторонней торговле будут сделаны на расширении оборотов в секторе услуг и продовольственной безопасности. Возможное соглашение о свободной торговле с ОАЭ расширит географию сбыта украинской продукции, открыв новые возможности для экспорта сельхозпродукции и промышленных товаров в страны Азии, Африки и Ближнего Востока, уточняется в статье.

30 ноября представители Еврокомиссии (ЕК) представили статистические данные, согласно которым по итогам августа Евросоюз (ЕС) нарастил на 19% поставки агропродовольственной продукции с Украины в сравнении с июльскими показателями. Импорт ЕС увеличился в стоимостном выражении за счет рапса (+469%) и пшеницы (+246%).