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Японская стройкомпания Komatsu пока не планирует уходить с российского рынка

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FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Японский производитель строительной и горнодобывающей техники Komatsu в настоящее время не рассматривает возможность ухода с российского рынка в связи с действием международных санкций против Москвы. Слова генерального директора компании Хироюки Огаву приводит агентство Reuters.

«Возможно, наступит время, когда нам нужно будет решить, выводить или нет свои активы (из России — «Газета.Ru»). Но в данный момент мы не рассматриваем этот вопрос», — заявил гендиректор Komatsu.

По информации Reuters, после обострения конфликта на Украине 24 февраля японская компания приостановила поставки оборудования в Россию. Однако фирма до сих пор продолжает оказывать услуги по ремонтному обслуживанию техники, уже находящейся в стране. При этом с весны 2021-го по март 2022-го на Россию и другие страны СНГ пришлось 7% продаж тяжелого оборудования Komatsu.

8 апреля японский производитель строительной техники Komatsu приостановил производство на заводе в России. Тогда в компании объявили о выделении €1 млн в качестве финансовой помощи Украине в конфликте с Москвой.

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