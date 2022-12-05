Японская стройкомпания Komatsu пока не планирует уходить с российского рынка

Японский производитель строительной и горнодобывающей техники Komatsu в настоящее время не рассматривает возможность ухода с российского рынка в связи с действием международных санкций против Москвы. Слова генерального директора компании Хироюки Огаву приводит агентство Reuters.

«Возможно, наступит время, когда нам нужно будет решить, выводить или нет свои активы (из России — «Газета.Ru»). Но в данный момент мы не рассматриваем этот вопрос», — заявил гендиректор Komatsu.

По информации Reuters, после обострения конфликта на Украине 24 февраля японская компания приостановила поставки оборудования в Россию. Однако фирма до сих пор продолжает оказывать услуги по ремонтному обслуживанию техники, уже находящейся в стране. При этом с весны 2021-го по март 2022-го на Россию и другие страны СНГ пришлось 7% продаж тяжелого оборудования Komatsu.

8 апреля японский производитель строительной техники Komatsu приостановил производство на заводе в России. Тогда в компании объявили о выделении €1 млн в качестве финансовой помощи Украине в конфликте с Москвой.