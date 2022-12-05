В Кремле прокомментировали слова Шольца об эффективности антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олофа Шольца о возрастающей эффективности санкций, введенных Евросоюзом в отношении России.

Глава немецкого правительства опубликовал свою статью в журнале Foreign Affairs, в которой заявил о том, что эффективность в отношении России увеличивается с каждой проходящей неделей. Также он объявил, что рестрикции не будут отменены, если РФ продолжит «диктовать» Украине условия мира.

По словам представителя Кремля, определенные проблемы из-за санкций возникают, но они носят некритический характер. Он добавил, что специалисты отмечают адаптацию России к условиям ограничений.

«Непрофессионально было бы умалчивать тот вред, который санкции наносят европейским странам. Этот вред очевиден», — сказал чиновник.

Песков добавил, что очевиден и вред, который санкции наносят Германии, о чем известно специалистам в Москве, Брюсселе и Берлине.