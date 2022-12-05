Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Кремле прокомментировали слова Шольца об эффективности антироссийских санкций

Песков: антироссийские санкции наносят вред европейским странам

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олофа Шольца о возрастающей эффективности санкций, введенных Евросоюзом в отношении России.

Глава немецкого правительства опубликовал свою статью в журнале Foreign Affairs, в которой заявил о том, что эффективность в отношении России увеличивается с каждой проходящей неделей. Также он объявил, что рестрикции не будут отменены, если РФ продолжит «диктовать» Украине условия мира.

По словам представителя Кремля, определенные проблемы из-за санкций возникают, но они носят некритический характер. Он добавил, что специалисты отмечают адаптацию России к условиям ограничений.

«Непрофессионально было бы умалчивать тот вред, который санкции наносят европейским странам. Этот вред очевиден», — сказал чиновник.

Песков добавил, что очевиден и вред, который санкции наносят Германии, о чем известно специалистам в Москве, Брюсселе и Берлине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть