В статье, говорящей об усилиях Пентагона по наращиванию темпов оборонной промышленности из-за передачи большого количества вооружения Киеву, издание Politico назвало события на Украине «прокси-войной» Запада с Россией.

В публикации говорится, что 3 декабря на Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, во время встречи военных лидеров, членов конгресса и руководителей оборонных компаний, «возникло ощущение, что снова наступили старые недобрые времена и Америка и ее европейские союзники все еще не в полной мере справляются с вызовом».

Авторы пишут, что, несмотря на сохранение за Китаем статуса самой большой долгосрочной угрозы для США, необходимость с большей оперативностью решать другую проблему, затмила ее. Журналисты считают, что многие не подозревали о ней всего год назад, и назвали эту проблему «ожесточенной прокси-войной с Россией на Украине, которая заставила засуетиться Пентагон и оборонную промышленность».

Ранее американский конгрессмен Пол Госар обвинил Байдена в провоцировании ядерного конфликта и развязывании прокси-войны.