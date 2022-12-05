Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Politico назвало украинский кризис «прокси-войной» Запада и России

close
100%
«Газета.Ru»

В статье, говорящей об усилиях Пентагона по наращиванию темпов оборонной промышленности из-за передачи большого количества вооружения Киеву, издание Politico назвало события на Украине «прокси-войной» Запада с Россией.

В публикации говорится, что 3 декабря на Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии, во время встречи военных лидеров, членов конгресса и руководителей оборонных компаний, «возникло ощущение, что снова наступили старые недобрые времена и Америка и ее европейские союзники все еще не в полной мере справляются с вызовом».

Авторы пишут, что, несмотря на сохранение за Китаем статуса самой большой долгосрочной угрозы для США, необходимость с большей оперативностью решать другую проблему, затмила ее. Журналисты считают, что многие не подозревали о ней всего год назад, и назвали эту проблему «ожесточенной прокси-войной с Россией на Украине, которая заставила засуетиться Пентагон и оборонную промышленность».

Ранее американский конгрессмен Пол Госар обвинил Байдена в провоцировании ядерного конфликта и развязывании прокси-войны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть