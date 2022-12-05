Politico: Евросоюз готовится включить 180 позиций в девятый пакет санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) и страны Евросоюза (ЕС) обсудили подготовку девятого пакета рестрикций в отношении России, в санкционные списки предлагается внести 180 позиций. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.

В публикации говорится, что новые антироссийские ограничения могут затронуть области технологий, финансов и медиа.

Несколько источников газеты выразили уверенность в том, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро, скорее всего, в преддверии заседания саммита ЕС на следующей неделе.

Ранее Еврокомиссия сообщила о готовности приступить к консультациям со странами Евросоюза по подготовке девятого пакета санкций в отношении России.

При этом в Венгрии назвали санкции неэффективным методом достижения мира на Украине.