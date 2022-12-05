Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Politico: Евросоюз готовится включить 180 позиций в девятый пакет санкций против России

close
100%
unian.ua

Еврокомиссия (ЕК) и страны Евросоюза (ЕС) обсудили подготовку девятого пакета рестрикций в отношении России, в санкционные списки предлагается внести 180 позиций. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.

В публикации говорится, что новые антироссийские ограничения могут затронуть области технологий, финансов и медиа.

Несколько источников газеты выразили уверенность в том, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро, скорее всего, в преддверии заседания саммита ЕС на следующей неделе.

Ранее Еврокомиссия сообщила о готовности приступить к консультациям со странами Евросоюза по подготовке девятого пакета санкций в отношении России.

При этом в Венгрии назвали санкции неэффективным методом достижения мира на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть