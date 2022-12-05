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В Японии не уверены в эффективности введения потолка цен на российскую нефть

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Brendan McDermid/Reuters

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японское правительство не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

«Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры», — сказал он.

При этом генсек полагает, что введенный лимит ограничит доходы России от экспорта энергоносителей.

Ранее профессор по энергетической политике и дипломатии института Дохи для аспирантов DIGS Лоран Ламбер выразил мнение, что введение потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель представляет собой рискованную стратегию с непонятным итогом.

3 декабря страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

Помимо этого, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония и Австралия подтвердили свое намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов из РФ на внутренних рынках.

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